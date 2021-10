Después de una intensa campaña de vacunación contra COVID en Estados Unidos, millones de ciudadanos están a la espera de ver la posibilidad de aplicarse una tercer vacuna como refuerzo, lo cual aún no se confirma por parte de las autoridades.

Mientras muchos estadounidenses que recibieron las vacunas de Pfizer contra el COVID ya se están arremangando para recibir una inyección de refuerzo, millones de personas que recibieron las vacunas de Moderna y de Johnson & Johnson esperan saber ansiosamente cuándo es su turno, si es que lo habrá.

Los reguladores federales comienzan a abordar esa cuestión esta semana.

Los asesores independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) realizan el jueves y viernes la primera etapa del proceso de decidir si se deben dispensar dosis adicionales de las dos vacunas y, de ser así, quién debe recibirlas y cuándo. No se espera que haya el visto bueno final durante al menos una semana más.

Después de que los asesores de la FDA hagan su recomendación, la propia agencia tomará una decisión oficial sobre si autoriza esos refuerzos. La semana próxima, un panel convocado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecerá más detalles sobre quién debe recibirlos. Su decisión está sujeta a la aprobación del director de los CDC.

El proceso busca reforzar la confianza de la ciudadanía en la seguridad y eficacia de las vacunas contra el COVID, pero ya ha provocado conflictos y desacuerdos entre varios expertos y agencias.

Vacuna contra COVID de Moderna no compartirá fórmula

Moderna no tiene planes de compartir la fórmula de su vacuna contra el COVID porque los ejecutivos han llegado a la conclusión de que aumentar su propia producción es la mejor manera de incrementar el suministro mundial, dijo el lunes el presidente de la compañía.

En una entrevista con The Associated Press, Noubar Afeyan también reiteró la promesa que Moderna hizo hace un año de no acusar de infracción de patentes a nadie que produzca una vacuna contra el COVID durante la pandemia.

No teníamos que hacerlo”, dijo Afeyan. “Creemos que fue lo correcto y lo más responsable”. Y añadió: “Queremos que sea una ayuda para el mundo”.

La Organización Mundial de la Salud ha presionado a Moderna para que comparta la fórmula de su vacuna. Afeyan dijo que la empresa analizó si sería mejor compartir la tecnología de ARN mensajero y determinó que podría ampliar la producción y suministrar miles de millones de dosis adicionales en 2022.

NLD

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos