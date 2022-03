Nuevo brote de COVID en Hong Kong causa alarma en la población

Pese a que la Organización Mundial de la Salud informó que los contagios y decesos por COVID en el mundo han bajado un 17%, en Hong Kong, el panorama es diferente, ya que un nuevo brote de coronavirus ha encendido los focos rojos entre las autoridades de Salud.

Y es que, un brote de COVID-19 está agobiando a Hong Kong, sus 7,4 millones de habitantes se preguntan qué vendrá.

Reina la incertidumbre en la ciudad. Los productos están desapareciendo de las tiendas, las empresas chinas están construyendo amplios centros de diagnóstico y aislamiento y el gobierno ha enviado señales ambivalentes sobre si ordenará un confinamiento colectivo para un programa de pruebas.

Las restricciones pandémicas han desinflado a esta ciudad cosmopolita célebre por sus letreros de neón y nutridas multitudes. La restricción más reciente, anunciada el miércoles, abarca las playas públicas. El sistema de salud está abrumado y muchos enfermos tienen que valerse por su cuenta. Y el saldo de muertes, particularmente entre la población de edad avanzada, sigue subiendo.

“Es una situación desesperante”, lamentó Wong Wing-tsang, una madre soltera que estuvo días tratando de conseguirle una cita médica a su hija de 10 años, que dio positivo. “Solo podemos depender en nosotros mismos”.

Tras lograr mantener a raya al virus por casi dos años, Hong Kong está sufriendo un brote causado por la contagiosa variante ómicron. El contagio se ha esparcido tan ampliamente que no hay suficientes conductores para el sistema de autobuses y trenes subterráneos, y muchas tiendas han tenido que cerrar por falta de trabajadores.

OMS afirma que contagios y decesos de COVID bajan un 17%

El número de nuevas muertes por coronavirus reportadas en todo el mundo cayó un 17% en la última semana, aunque los contagios de COVID-19 subieron tras un descenso en el número de casos iniciado en enero, indicó la Organización Mundial de la Salud.

En la última semana se detectaron más de 11 millones de nuevos casos de COVID-19 -un aumento en torno al 8%- y 43.000 nuevas muertes, según el reporte semanal de la OMS, publicado el martes por la noche. El número de muertes por COVID-19 ha ido cayendo en todo el mundo las últimas tres semanas.

La OMS afirma que los contagios van a la baja en todo el mundo.

El mayor aumento de los contagios ocurrió en el Pacífico Occidental y África, donde subieron un 29% y un 12%, respectivamente. En otros lugares, los casos cayeron más de un 20% en Oriente Medio, el sureste de Asia y América. Europa registró un pequeño aumento del 2%.

La OMS advirtió que las cifras “deben interpretarse con cautela”. Señaló que muchos países están cambiando sus estrategias de pruebas diagnósticas al abandonar la fase aguda de la pandemia y están haciendo muchas menos pruebas que antes, de modo que muchos casos nuevos quedan sin detectar.

Varios países de Latinoamérica donan vacunas contra COVID

Latinoamérica y el Caribe han sido por meses el destino de millones de vacunas contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos y España hasta Rusia y China. Y aunque algunos de los países siguen recibiendo dosis gratuitas, en los últimos meses otros cambiaron de rol y comenzaron a donar.

El objetivo es ayudar a los que han tenido menos acceso a las vacunas, aunque los receptores no siempre están en el continente americano, el más golpeado en todo el mundo por la pandemia, de acuerdo con información de las Naciones Unidas.

Varios países se suman a la donación de vacunas.

La donación “es una manera muy linda de mostrar solidaridad”, dijo a The Associated Press Lois Privor-Dumm, asociada principal de investigación de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, la facultad de salud pública de la Universidad Johns Hopkins. “Pero esencialmente lo que realmente se quiere es un suministro consistente de vacunas. Sería bueno si no tuvieran que preocuparse por las donaciones”.

Al menos una decena de países de Latinoamérica -entre ellos Argentina, México, República Dominicana, Ecuador y Chile- han donado más de ocho millones de dosis a vecinos de la región y a otros países no tan cercanos como Angola o Vietnam, que aún no han podido acceder suficientes vacunas para inocular a su población, de acuerdo con un análisis de AP basado en información de los gobiernos y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

