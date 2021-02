Mujer se recupera de COVID y ahora el olor de comida le da ganas de vomitar

Inglaterra.- Una mujer asegura que tras recuperarse de Covid-19 el olor de la comida le provocan ganas de vomitar.

Clare Freer, de 47 años de edad, residente de la ciudad de Sutton Coldfield, en Inglaterra, había dado positivo a Covid-19 en el año 2020.

Según detalló al medio local BBC News, a casi un año de haberse recuperado de la enfermedad, aún no ha podido recuperar su sentido del olfato.

Incluso, aseguró que cuando prepara la comida le dan ganas de llorar pues cada que la huele es “repugnante” pues comentó que “todo huele a perros mojados y perfume rancio".

Todo me huele mal; no puedo describir el olor, es una combinación de perros mojados, perfume rancio, como si algo se estuviera quemando o un químico muy fuerte… Me mareo con los olores y todo huele asqueroso… Como familia, no nos hemos sentado a la mesa durante meses porque no puedo soportar estar en la misma habitación que ellos cuando comen", explicó.