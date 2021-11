Miami.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que los países latinoamericanos que han comenzado a vacunar a niños y jóvenes sin haber antes alcanzado una alta de inmunización en adultos y los sectores más vulnerables podrían estar dispersando sus esfuerzos en controlar la COVID en Latinoamérica.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que si un país empieza a ofrecer vacunas para todos y no se concentra en grupos prioritarios se podría no estar usando las vacunas de la mejor manera.

El problema en verdad no es la vacunación baja en los niños o la no vacunación en los niños. Es que no alcanzamos todavía la vacunación de los grupos vulnerables para terminar la mortalidad por COVID y vacunar a los adultos, a todos los adultos, para reducir la transmisión. Esa es la gran prioridad”, aseguró.