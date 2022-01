Ciudad de México.- Sí, la cuarta ola COVID será peor a la tercera, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sylvain Aldihhieri, gerente de incidencia para COVID-19 de la OPS, señaló en su conferencia semanal que en "en México estamos observando una curva de crecimiento exponencial de casos".

Recordó que apenas el martes, México alcanzó una cifra récord de contagios COVID al enfermarse 33 mil 625 personas, según cifras de la Secretaría de Salud federal. Además del récord de casos activos con más de 70 mil.

Esos datos, según la OPS, reflejan que "se prevé una cuarta ola superior a la tercera y comparativamente a la misma época en 2021 se observan mucho más casos".

Ómicron no hay que verlo como una simple gripa

La OPS advirtió que no hay que ver a la variante Ómicron como una simple gripa, que, aunque no genera una enfermedad más grave o letal, las personas no vacunadas o con alguna comorbilidad podrían ponerse graves.

Para dimensionar el alto número de contagios, tan solo en la primera semana del 2021 hubo en América 2.4 millones de casos, pero en este año ya hay 6 millones de contagios, un incremento del 250 por ciento.

