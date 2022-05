Seúl. Corea del Norte decretó un confinamiento en todo el país para controlar su primer brote reconocido de COVID-19 tras mantener durante más de dos años la afirmación ampliamente cuestionada de que no había registrado casos de un virus que ha llegado a prácticamente todo el mundo.

Por el momento se desconoce la magnitud del brote, pero podría tener graves consecuencias ya que la hermética nación tiene un deficiente sistema de salud y se cree que la mayoría de sus 26 millones de habitantes no están vacunados. Algunos expertos sostienen que con esta rara admisión de las infecciones, el Norte podría estar buscando ayuda externa.

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) reportó que las pruebas realizadas a las muestras recogidas el domingo de un número no especificado de personas que padecían fiebre en la capital, Pyongyang, confirmaron que habían contraído la variante ómicron del coronavirus.

En respuesta, el líder del país, Kim Jong Un, decretó un confinamiento total en ciudades y condados y dijo que los lugares de trabajo deben aislarse por unidades para impedir la propagación del virus, agregó la ACNC.

Durante una reunión del Politburó del Partido de los Trabajadores que gobierna el país, Kim pidió a los funcionarios que estabilicen los contagios y eliminen la fuente de infección lo más rápido posible, además de reducir los inconvenientes causados por los controles antivirus en la población. El mandatario apuntó que “la unidad pública es la garantía más poderosa de que podemos ganar en esta lucha contra la pandemia”, según la ACNC.

El Norte, que mantiene unos de los controles fronterizos más restrictivos del mundo, no ofreció más detalles sobre las medidas. Pero un fotógrafo de The Associated Press en el lado surcoreano de la frontera vio a docenas de personas trabajando en campos de cultivo o caminando por senderos en una localidad fronteriza norcoreana, lo que indicaría que no exigen quedarse en casa o que los trabajadores agrícolas estarían exentos.

China sufre para salir de la depresión que dejó confinamiento por COVID

Los dirigentes chinos se esforzaban por revertir una depresión económica sin renunciar a las tácticas antivirus que cerraron Shanghái y otras ciudades, lo que se suma a los retos del presidente Xi Jinping en su intento de prolongar su estancia en el poder.

El gobernante Partido Comunista ha declarado que su objetivo de “COVID cero” de prevenir todas las infecciones tiene prioridad sobre la economía. Es una decisión con implicaciones globales y se produce a pesar de las advertencias de los expertos, incluido el director de la Organización Mundial de la Salud, de que el objetivo podría ser inalcanzable.

Reconocen que la población puede sufrir de algún tipo de depresión.

No creemos que sea sostenible”, reiteró el martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

China mantuvo las cifras de infección bajas hasta principios de este año con una estrategia que confinó ciudades enteras, pero que supuso costos elevados. Beijing ha cambiado a una “limpieza dinámica” que sella edificios o barrios si se encuentran infecciones, pero con los miles de nuevos casos de la variante ómicron altamente infecciosa que se registran cada día, esto mantiene en casa a la mayoría de los 25 millones de habitantes de Shanghái. Grandes zonas de Beijing y otras ciudades con decenas de millones de habitantes también están cerradas.

Esto está perturbando las fábricas y obstaculizando el flujo mundial de mercancías, desde los celulares hasta el mineral de hierro, lo que aumenta los riesgos de inflación en Estados Unidos y Europa. El gasto de los consumidores es débil, lo que enfría la demanda china de productos importados.









