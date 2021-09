Reino Unido.- A pesar de la llegada de nuevas variantes como la Delta, Beta y Alfa, una investigadora de la Universidad de Oxford estima que COVID ya no se volverá más mortal.

Incluso, la investigadora Sarah Golbert aseguró que COVID se debilitará con el tiempo y que atacará como un resfriado común debido a que se propaga entre una población que se está volviéndose más inmune.

El virus no puede mutar por completo porque su proteína pico que no puede interactuar con ese receptor, entonces no podrá ingresar a la células, así no hay muchos lugares donde el virus pueda tener algo que eluda la inmunidad pero sea un virus realmente infeccioso”, destacó la especialista en el seminario web de la Royal Society of Medicine.