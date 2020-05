Con Juntos por la Salud buscan cuidar a personal médico que atiende Covid-19

CDMX.- Organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial lanzaron la iniciativa Juntos por la Salud, que tiene como objetivo proporcionar equipo de protección para el personal médico que atiende a personas con Covid-19 en hospitales públicos.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard, quien presentó la iniciativa, dijo hasta el momento han logrado reunir 900 millones de pesos para distribuir 340 mil kits con equipo de protección en 51 hospitales de 24 estados para personal de salud con atención directa de Covid-19.

Héctor Valle Mesto, presidente de Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), dijo que el objetivo es hacer un frente común en apoyo de médicos, enfermeras. Foto: tomada de video

El funcionario explicó que en la iniciativa participan la Fundación Mexicana para la Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM, el Tec Salud y BBVA Bancomer, entre otros.

Héctor Valle Mesto, presidente de Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), dijo que el objetivo es hacer un frente común en apoyo de médicos, enfermeras, y la gente que está en el frente de batalla en los hospitales, con el propósito de sacar adelante a los pacientes y tener un periodo lo más corto de la pandemia e iniciar la reactivación económica.

En la iniciativa participan más de 750 empresarios diversos organismos e instituciones. Foto: tomada de video

Explicó que además impulsan acciones para dotar de agua potable con bebederos, comida, transporte y hospedaje -3 mil noches en mil hospitales- a todo el personal médico.

Germán Enrique Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que ante este nuevo coronavirus no hay inmunidad previa, no hay tratamiento y no hay vacuna, por lo que lo más efectivo es el distanciamiento social y las medidas de higiene como lavarse las manos.

Se distribuyen 340 mil kits con equipo de protección en 51 hospitales de 24 estados para personal de salud con atención directa de Covid-19. Foto: tomada de video

Destacó que lo que la iniciativa busca es cuidar a quien nos cuida, médicos, enfermeras, todos los que pertenecen a este sector salud, porque si no se disminuyen los contagios, si no cuidamos a los que nos protegen, en el futuro cercano no podremos hablar de lo demás.

Se busca atender la demanda de insumos en los hospitales donde se atiende Covid-19. Foto: tomada de video

Guillermo Torre, rector del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey (TecSalud), dijo que proteger al personal de la salud es una prioridad, porque cuando ellos se contagian sufren una enfermedad más agresiva.

Se difunde la cuenta donde se reciben donaciones. Foto: tomada de video

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, señaló que más de 750 empresarios se han sumado al objetivo como ir todos juntos para la salud, por lo que los llamó a sumarse para que la estrategia se consolide.

