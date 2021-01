Confirma INEGI: mueren más por COVID que los que reporta Salud diariamente

CDMX.- Las muertes por COVID en México son hasta 45% superior a las reportadas oficialmente cada noche por la Secretaría de Salud.

El INEGI, según el programa de Ciro Gómez Leyva, reportó que de enero a agosto murieron 108 mil 658 personas por COVID-19, sin embargo, las autoridades de Salud, encabezadas por el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informaron ese día oficialmente 75 mil 017 decesos.

En general, entre enero y agosto de 2020 se reportaron 683 mil 823 defunciones, 36.8% mayor a las 467 mil 264 en el mismo periodo del 2019. Este incremento se debió principalmente a los decesos por COVID.

Los resultados son obtenidos por el INEGI con los certificados de defunción en las oficialías del Registro Civil, de los servicios médicos forenses y cuadernos estadísticos de las agencias del Ministerio Público.

Hay que precisar que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, en los primeros meses de la pandemia advertía que el número de contagios podría ser mayor, pero no el número de muertos.

El 20 de abril, Lorena Becerra, jefa de estadísticas del periódico Reforma, cuestionaba las palabras de López-Gatell sobre las proyecciones del modelo centinela.

Precisamente, el 8 de abril, López-Gatell explicó las proyecciones del modelo centinela. Informó que de los 3 mil 181 casos confirmados de contagios por COVID, se proyectaban hasta 26 mil 500 personas, según el modelo de Vigilancia Centinela.

Ese día, México apenas sumaba 174 decesos por COVID.

Y hace algunos días había alguien, no me podría acordar quién, que insistía mucho en que por qué no hacíamos curvas epidémicas de mortalidad, que porqué insistíamos en hacerles de los casos observados", justificaba en ese entonces sobre porque no se hacían proyecciones sobre defunciones.