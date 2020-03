Coronavirus ataca de nuevo, muere actor de ‘La Ley y el Orden’

Estados Unidos.- El coronavirus cobró la vida de otra figura del medio del entretenimiento. Se trata de Josh Wallwork, actor de una de las series más famosas y con mayor duración en la pantalla chica, ‘La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales’.

Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de Covid-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”, compartió en su cuenta de Facebook, Andul Qadir, amigo cercano a la familia de Wallwork.

Mariska Hargatay, protagonista de la última serie en la que trabajó Josh, compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que lamentó el fallecimiento de su compañero.

Según The Wrap, Josh comenzó a trabajar en el set de Law & Order en 2018. Él se unió al equipo después de trabajar previamente con actores en programas como Madame Secretary, The Get Down y Bull.

El productor de la serie, Warren Leight, posteó un mensaje en Twitter y envió condolencias a la familia de Wallwork.

Muy malas noticias hoy. Uno de nuestros actores y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de Covid-19. El elenco y equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”, señaló el productor.

Las grabaciones de ‘La Ley y el Orden’, de momento se encuentran detenidas debido a la pandemia de Covid-19.

Con información de El Universal.

