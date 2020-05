'Covid-19 da a todos', recula gobernador de Puebla

Puebla, Pue.- El gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, pasó de afirmar que el coronavirus ataca principalmente a la "gente acomodada", a asegurar que les da a todos.

En conferencia de prensa, admitió además estar expuesto por sus enfermedades, propias de la diabetes, aunque no la mencionó por su nombre.

No crean que no estoy consciente de mi nivel de riesgo, pero yo no puedo parar ni me puedo encerrar, no puedo llegar a mi domicilio y decir: ya no salgo", expuso.