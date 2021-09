La Secretaría de Salud informó cuál será la vacuna COVID para menores con enfermedades crónicas, y, adelantó, las fechas claves para el registro y su aplicación.

De inicio, el marte 28 de septiembre se informará los lineamientos ténicos y lista de enfermedades crónicas.

Posteriormente, a partir del 1 de octubre comenzará el registro en mivacuna.salud.gob.mx

Y se espera que durante la segunda semana comience la aplicación de la vacuna COVID para menores de 12 a 17 años.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que la vacuna COVID para menores será la Pfizer.

AMLO indicó que se tiene un estimado de vacunación de 750 mil hasta un millón 500 mil niños y adolescentes.

La Secretaría de Salud informó que la vacuna Pfizer-Biontech es la única que ha demostrado científicamente ser segura y eficaz en niños y adolescentes de 12 a 17 años. En México es la única que se puede utilizar para este grupo de edad.

La estrategia de vacunación para menores será para quienes tengan enfermedades de inmunosupresión, enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovaculares, diabetes y otras enfermedades endocrinas, anomalías genéticas o cromosómicas y embarazo adolescente.

Desde la semana pasado, en Cuba el gobierno inició la aplicación para niños de 2 a 10 años.

Nuestro país no arriesgaría ni un mínimo (con infantes) si no fuera una vacuna segura que estuviera comprobado que tiene gran eficacia al introducirla en los niños”, dijo a The Associated Press Aurolis Otaño, directora del Policlínico Universitario Vedado.