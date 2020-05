Denuncia personal que no hay ni batas desechables para intubar en hospital del IMSS

CDMX.- "A diario atendemos lesionados de accidentes y baleados en asaltos y no contamos con equipo de protección especial para Covid-19", acusaron médicos y enfermeras del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS.

El personal médico contó a EL UNIVERSAL que se siente desprotegido y aseguró que existen cerca de 40 contagiados por coronavirus entre los trabajadores.

"Cuando llegó Angy, la primer paciente con Covid-19 lesionada luego de sufrir un accidente el 22 de marzo, no teníamos equipo de protección para atender pacientes con coronavirus y aún no hay batas desechables, ni para las compañeras que realizan intubación. Nos dicen que no hay a nivel nacional, que el equipo blanco es sólo para intubar, pero para el anestesiólogo nada", declaró Rebeca Gómez, médico anestesióloga con 15 años de antigüedad en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS.

La anestesióloga señaló que el lugar donde trabaja "no es un hospital Covid"; sin embargo, a Urgencias llega de todo. "Hace dos semanas llegaron 40 lesionados de Zumpango, al menos tres de ellos con fiebre, y nuestras compañeras que intuban no reciben nada de equipo de protección especial, una de ellas se tuvo que meter a bañar porque no le dieron ni bata desechable", describió.

"Los lesionados de bala y accidentados no cesan y nosotros no tenemos equipo de protección especial, parte del que nos dan es chino y optamos por invertir nosotros en nuestro equipo, yo por ejemplo en abril invertí la mitad de mi salario en comprar dos caretas, batas desechables y mascarillas número 100, pues nuestra integridad y la de nuestras familias está en juego.

"No recibimos ni apoyo moral, mucho menos psicológico. Algunas compañeras del turno nocturno, han tenido crisis por el estrés y temor a contagiarte, los pacientes con temperatura y síntomas de alarma a Covid permanecen junto a otros, pues aquí no hay áreas de aislamiento.

"En Lomas Verdes, son cerca de 40 médicos y enfermeras que han resultado contagiados por Covid-19, pero lamentablemente no lo quieren reconocer como riesgo de trabajo", apuntó un enfermero, que forma parte de la representación sindical.

EL UNIVERSAL solicitó la versión oficial al IMSS de las denuncias realizadas por personal médico de Traumatología de Lomas Verdes y aún se está en espera de recibir respuesta.

HLL