Denuncian doctores que les dan batas y cubrebocas reciclados

CDMX.- Médicos de los Institutos de Neurología y Cardiología que atienden a pacientes de coronavirus Covid-19 en el hospital denunciaron que no reciben material para poder trabajar y que incluso les dan batas, cubrebocas y goggles reciclados.

Las clínicas no son consideradas como hospitales Covid, no obstante, atienden a pacientes contagiados que llegan al hospital a pesar de que no les dan prioridad en la entrega de material médico para atender la emergencia.

Les dan material registrado

Personal de Instituto de Cardiología señaló a Agencia Reforma que ante la falta de insumos de calidad ya hay personal contagiado

Son cubrebocas desinfectados, pero con lápiz labial impregnado dentro del cubrebocas”, denunció una enfermera. Sabemos que mandaron presupuesto para Equipo de Protección Personal, pero están reciclando los cubrebocas N95, las batas, los están esterilizando.”

Material de mala calidad

Enfermeros se quejan de que el material que les entregaron las autoridades son de mala calidad, por lo que han protestado al interior del Instituto para exigir a los directivos que les den el equipo de calidad necesario.

Los guantes te los pones, se rompen, también la liga de la mascarilla. Los goggles no dejan ver”, informaron.

Llegan donaciones, pero no les dan material

Un enfermero del hospital criticó que aunque han llegado donaciones de material, la Dirección de Enfermería los resguarda y no los entrega a tiempo.

Apenas llegaron 300 cubrebocas N95 a la dirección de Enfermería y los resguardan en las oficinas y a los compañeros les están esterilizando los cubrebocas N95. Los compañeros tienen miedo de que no sean funcionales o no se desinfectan bien, se quede el virus y se contagien", dijo.

No hay ni jabón

En el Instituto de Neurología es el mismo caso, personal denunció que solo les dan un cubrebocas para un turno de 12 horas y no tienen ni jabón para lavarse las manos.

No tenemos en los servicios cubrebocas, no tenemos jabón para lavarnos las manos, no tenemos sábanas en las noches, no hay mascarillas", aseguró un personal.

Aunque la Dirección Médica asegura que sí hay insumos de salud suficientes, los empleados acusan que los encargados de la Jefatura de Enfermería les limitan el material o se los niegan.

¿Cómo es posible que no tengamos guantes cuando los compañeros de farmacia dicen que llegó una donación de guantes. ¿Por qué nos esconden el material, por qué no nos los quieren dar?", cuestionó.

DA