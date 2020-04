Descarta AMLO nuevo plan para reactivar economía ante COVID-19

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un nuevo plan económico para reactivar la economía ante la crisis que ha provocado el coronavirus.

El tabasqueño señaló que no se aplicarán viejas recetas y que su modelo económico no se ajusta al modelo neoliberal.

Agradezco a todos los empresarios que han acatado voluntariamente las indicaciones por la emergencia sanitaria de parar sus actividades económicas y comerciales no esenciales, manteniendo el empleo, los sueldos y prestaciones a sus trabajadores", señaló.

Sin embargo, López Obrador criticó nuevamente a los conservadores y la política neoliberal, pues, afirmó, está en crisis a nivel global.

Entiendo que quienes durante mucho tiempo aplicaron la política de privatizar ganancias y socializar pérdidas no compartan nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia, pero a nadie engañamos y hay constancia de ello", señaló.

El plan de recuperación económica que estamos aplicando no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista, ya rompimos el molde que se usaban con las llamadas medidas contracíclicas.

El Presidente aseguró que en anteriores crisis, los gobiernos aplicaban el "realismo económico".

El interés propio, egoista, suponía una mala moral, ahora sabemos también, era una mala economía, en nuestro país, como sabemos, frente a las crisis recurrentes, los gobernantes decían que ni modo, y que no había de otra, para ellos lo mejor era lo que llamaban realismo económico, que hacían siempre, contratar más crédito, rescatar a grandes empresas y bancos, convertir deudas privadas, de unos pocos, en deuda pública, establecer privilegios fiscales, aumentar precios de combustibles y de los servicios públicos, disminuir salarios, despedir a trabajadores, eliminar o reducir la seguridad social.

Ahora ya no será así, ya no es de esa forma, ya no se van a aplicar esas recetas, ahora; primero es el bienestar del pueblo y después el bienestar del pueblo y nunca jamás los privilegios, la corrupción y el saqueo".