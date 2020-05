Destacan 2 empresas de Irapuato por cumplir medidas sanitarias

CDMX.- Dos empresas irapuatenses están entre los negocios ejemplares en su comportamiento en el Quién es Quién en el cumplimiento de medidas sanitarias.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, se informó del operativo de inspecciones federales del trabajo durante la emergencia sanitaria COVID-19.

Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, informó que el 95% ha cumplido.

Cumplimiento de medidas sanitarias.

Quienes se dedican a la venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular son las empresas no esenciales que se niegan a cerrar, representan el 28%; le siguen tiendas departamentales (21%), comercio de productos no esenciales (19%) y centros de educación, recreación, almacenamiento y fabricación de productos publicitarios (10%), entre otros.

Sí cumplen

Entre las empresas que sí cumplen están:

C&A de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit.

Kromberg & Schubert México en Irapuato, Guanajuato.

en Irapuato, Guanajuato. BOS Automotive products, en Irapuato, Guanajuato.

Viakon conductores monterrey, de San Luis Potosí.

No cumplen

Entre las empresas que se niegan a cerrar están:

Office Max de Jalisco y Michoacán.

Bloquera Moderna, en Mexicali, Baja California.

Autouno Motriz, en Chilpancingo, Guerrer.

Benotto, en Iztacalco, en Ciudad de México.

AM