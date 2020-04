Echan de su departamento a enfermero por temor a coronavirus

Hermosillo, Sonora.- Un enfermero tuvo que desalojar su departamento luego de que la rentera le dijera que tenía temor a ser contagiada por coronavirus.

Iván Portillo, originario de Chihuahua, pero radicado en Hermosillo, contó que cuando le dieron la noticia tenía mucho coraje y ganas de llorar, pero se aguantó porque estaba laborando.

Según El Imparcial, fue el domingo por la noche cuando estaba en el hospital San Francisco que le dieron la noticia a través de WhatsApp.

Ella me dijo que ya no me podía rentar el cuarto, porque tenía miedo que la pudiera contagiar de coronavirus", señaló el joven.