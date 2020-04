El Pentágono prevé que COVID-19 afecte más barcos

Washington.- La cúpula militar de Estados Unidos prevé que el nuevo coronavirus podría llegar a más barcos de la Marina en alta mar, luego de que un brote en un portaaviones que se encuentra en el océano Pacífico ha infectado a más de 400 marinos, señaló el jueves un general de alto rango.

El general John Hyten, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que un miembro de la tripulación del portaaviones USS Theodore Roosevelt fue colocado el jueves en terapia intensiva en Guam, donde la embarcación ha estado atracada durante más de una semana. Añadió que 416 tripulantes están infectados y que hay 1.164 resultados de pruebas pendientes.

No es buena idea pensar que el problema en el Teddy Roosevelt es único”, comentó Hyten durante una conferencia de prensa del Pentágono. “Tenemos demasiados barcos en el mar... Pensar que no volverá a suceder no es una buena forma de planificar”.