Enfermera vive en camioneta para no arriesgar a su familia de coronavirus

Tijuana.- La historia de un enfermera que atiende a pacientes contagiados de coronavirus (Covid-19), se volvió viral pues tomó la importante iniciativa de adecuar su camioneta para dormir ahí, esto con el objetivo de que sus familiares no corran riesgo de contagio. Por lo que ahora varias instituciones decidieron apoyarla con un cuarto de hotel para su hospedaje durante esta contingencia.

Según información del diario local El Imparcial, la mujer llamada Silvia Rosas es una enfermera del Hospital General de Tijuana, con más de 20 años de experiencia y tomó esta importante decisión para que su allegados no contraigan la enfermedad.

Así mismo, la enfermera compartió en sus redes sociales sobre esta decisión, en donde mencionó primero que está laborando en el tercer piso del hospital que ahora es un área exclusiva de pacientes de Covid-19.

Originalmente me bajaron de esa área por no tener alto riesgo, pero amo mi trabajo y al ver a mis compañeros como tenían una carga tan grande de trabajo me pidieron apoyó y por supuesto que acepté”, comentó Silvia.