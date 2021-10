Estados Unidos. – Tras una lucha de más de un mes, Emily Robinson murió por COVID el pasado 20 de septiembre. La joven de 22 años había dado a luz a su hija Carmen tan solo tres semanas antes de morir.

Emily no estaba vacunada aún, por lo que su pareja, Eric Robinson se lamenta mucho. Su pérdida cambió su mundo pues ahora parece recorren un callejón sin salida.

Luego de varios días con malestares, Emily fue llevada al hospital de urgencia pues su salud cada vez empeoraba. En 46 minutos, la joven falleció, dejando atrás a sus seres queridos: su esposo y su bebé.

Eric asegura que en mismo instante en que iba a llamar al hospital, recibió una llamada. El corazón de la madre de hija se detuvo, le dijeron.

Con la pérdida de Emily, Eric se enfrentará solo a la paternidad, sin embargo, ante tal dificil situación, una enfermera decidió apoyarlo, así como cientos de personas que al conocer su historia le enviaron regalos y donaciones para ayudarle con su bebé.

La enfermera Ashlee Schwartz tomó esta iniciativa, pues recuerda haber visto por primera vez a Eric desconsolado, a través de una puerta de cristal viendo a Emily en el hospital.

Desde hace 10 años, Ashlee Schwartz ha sido enfermera de de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Mercy de Fort Smith, Arkansas.

Al enterarse de que Emily había sido entubada y conectada a un sistema de respiración artificial sintió ‘un llamado’ para ayudar al hombre que sufría por su esposa.

Especialmente como enfermera de la UCI, la realidad de la vida con este virus es que la historia de cualquier paciente podría fácilmente ser nuestra propia historia algún día y simplemente me dije: ‘¿Y si esta fuera yo sentada en esta silla mirando la habitación de mi marido?’"

Eric y Emily no se habían vacunado debido a la mala información que circula sobre la vacuna contra COVID, que según, causa problemas a mujeres embarazadas.

El ahora padre soltero, se habría contagiado del virus a través de un compañero de trabajo, aunque en pocos días mejoró, la salud de Emily fue la que se deterioró con rapidez, por lo que el 15 de agosto fue ingresada al hospital con neumonía por COVID, tres días después le colocaron un respirador artificial.

Antes de que la pusieran en el respirador, le dije que la quería más que a nada en el mundo", dijo. "Le dije algo que no debía, le prometí que volvería conmigo. Me susurró que me quería y esa fue la última vez que hablé con ella".