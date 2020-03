Estiman hasta 4 años para levantar la economía, tras pandemia

CDMX.- Hasta cuatro años podría tardar la recuperación de la economía mexicana y lograr el nivel registrado en 2019, dependiendo de los programas de estímulos económicos y confianza de los inversionistas que se pongan en marcha.

Gabriel Casillas, presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Especialistas en Finanzas (IMEF), afirmó que se espera que la economía mexicana caiga 3.5% este año y el periodo de recuperación dependerá de los programas de estímulo y confianza de los inversionistas, el cual podría tomar entre año y medio o hasta cuatro años.

Dependiendo de las políticas públicas, si hay un regreso del peso del petróleo, si se abren las rondas petroleras, si hay un compromiso del presidente junto con los legisladores de no estar con este activismo legislativo, te puede tomar un año y medio o dos años, pero si no se hace esto te va a tomar 3 a 4 años.

Actualmente por la escasez de estímulos del Gobierno federal y la baja inversión, se espera que México sólo crezca en 1% en 2021, cifra que podría mejorar de anunciarse un programa sólido de rescate, señaló.

Es entendible que el Presidente no quiera hacer rescates, nadie en el mundo quiere hacer rescates, pero hay que diferenciar entre un rescate para empresas que no están bien, o las empresas que están bien y por un tema de liquidez no puedan sobrevivir.