He recibido gritos: Rafael Sarmiento pasea con su hijo por las calles de España

España.- El conductor y periodista mexicano, Rafael Sarmiento, radicado en Madrid, contó a través de redes sociales cómo ha tenido que enfrentarse a los ataques y gritos de personas en la calle, que lo juzgan por pasear con su hijo Iñaki, de 4 años, en la calle, pese a la contingencia que se vive a causa del coronavirus (Covid-19).

He salido a pasear con mi hijo en varias ocasiones. He recibido gritos y reclamos cada vez. Cabezas meneando en signo de desaprobación. Yo, llevo una inmensa camiseta que dice AUTISMO, la tuve que hacer yo. Pinté los lazos azules”, escribió en Twitter .

Consciente de las medidas sanitarias que tiene que cumplir, Sarmiento explicó que aunque tiene permiso para salir al supermercado y a la farmacia, él tiene otra salida permitida, pasear con su pequeño Iñaki, quien padece Trastorno Específico del Lenguaje.

El hermano de la también periodista y conductora Atala Sarmiento, radica en Madrid, España desde 2019, al lado de su esposa Jimena Pérez ‘La Choco’, y sus dos hijos Iker e Iñaki.

Rafael Sarmiento pide a la gente no meterse ni juzgarlo si no conocen el motivo de sus paseos por las calles con su hijo, pues si está cometiendo algún delito, será la Policía la que se haga cargo de su situación.

Si estoy violando algo, la Policía se hará cargo y me multará. No es su problema. Ellos no son ninguna autoridad ni tienen derecho a increpar a nadie. No tienen por qué meterse con la gente. Menos si está lleno de símbolos. Primero observen. Se vale preguntar, más no reclamar”, aseguró.