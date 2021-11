Hugo López Gatell: ‘Ante ómicron, lo que más preocupa es la distribución de vacunas en el país'

Hugo López Gatell: La secretaría de Salud dio a conocer en rueda de prensa que ante ómicron, la nueva variante de COVID, la única preocupación es la distribución de las vacunas en el país, ya que hay zonas donde no hay cobertura vacunal.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell fue claro al decir también que hasta el momento la nueva variante de COVID, ómicron, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni provocar enfermedad más grave.

“La Organización Mundial de la Salud dijo que puede haber graves daños, pero específicamente por la desigual distribución de vacunas, hay 70% de población que tienen menos de 10% de vacunación, es lo que preocupa porque hay sitios donde no hay vacunación y de esta manera, ómicron o cualquier variante puede causar daño, por si misma la variante no ha demostrado ser ni más virulenta, transmisible, no se ha identificado que cause enfermedad más grave y la efectividad de vacunas sigue vigente, las pruebas de PCR y antígeno siguen detectando a esta variante y los tratamientos siguen siendo útiles”, comentó Hugo López-Gatell .

Durante su mensaje en la conferencia de Pulso de la Salud, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Hugo López Gatell afirmó que hasta el momento se sabe que la nueva variante de COVID ómicron ya se encuentra presente en los 5 continentes, por lo que cerrar las fronteras o cancelar de viajes no sería una buena medida para evitar ya su propagación del virus.

Suponiendo que pudiera ser más agresiva el tomar medidas como cancelaciones de viajes o cierres de fronteras que dañan el bienestar social de los pueblos, no tienen sustentos efectivos, podría reducir la ansiedad de algunos, pero no va a detener la transmisión de esta variable, podemos garantizar que ómicron será predominante en el mundo y puede incluir a México”, argumentó Hugo López Gatell.

Hugo López Gatell: Faltan zonas donde se debe aplicar la vacuna antiCovid

Durante la conferencia, el subsecretario de Salud también mostró su preocupación de que hoy en día la vacunación contra el COVID ha alcanzado una cobertura del 86% en la población mayor de 18 años en adelante.

“Hay 76 millones de dosis ya aplicadas, 15% tienen una dosis, lo que significa que se han seguido los calendarios que corresponde a la vacunación, la distribución estatal es de 86% de la población elegible, estando aquí la jefa de Gobierno, hay que tener presente el éxito en la Ciudad de México fue la primera entidad en alcanzar 100% y ahora a quienes se vacuna no son habitantes de la CDMX, sino que apoya a entidades vecinas y se lo agradecemos mucho”, concluyó el funcionario de la Salud.

