Italia.- Un caso poco común sucedió cuando una joven de 23 años de edad recibió por error seis dosis de la vacuna contra Covid-19 de la marca Pfizer.

Los hechos se registraron en el hospital New Apuan (Noa) ubicado en la ciudad de Massa, Italia, después de que la estudiante de psicología clínica acudiera a recibir la primera inmunización.

Según detalló la paciente al medio The Nation, se dio cuenta que algo andaba mal por la agitación del personal, fue acompañada hasta la salida y se le pidió que esperara.

La joven que permanece en el anonimato, informó que fue internada en el hospital y fue tratada con tachipirina, afortunadamente ya fue dada de alta.

Así mismo, ella explicó al medio local Corriere della Sera que decidió no denunciar al hospital, pues fue un error que “puede pasar”.

Son cosas que pueden pasar, todo el mundo se equivoca, no hay malicia. Lo vi en los ojos de la enfermera que me puso la inyección… Tenía miedo, obviamente, también porque el médico y la enfermera me dijeron con razón toda la verdad y no escondieron nada", comentó.