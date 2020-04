'La piel se le volvió gris', relata esposa cómo afectó COVID-19 a Rustu Recber

CDMX.- El pasado 31 de marzo, el exportero de Barcelona y de la Selección de Turquía, Rustu Recber fue detectado con COVID-10 y ahora su esposa contó cómo resultó afectado, señalando que el exjugador presentó “piel gris”.

En redes sociales, Isil Recber, la esposa del exportero, contó cómo han sido los síntomas que ha tenido Rustu.

Isil señaló que las primeras 72 horas son críticas para las personas que tienen COVID-19, describiendo que Rustu Recber tuvo alta temperatura.

Síntomas extraños que no he visto antes. Rustu tuvo una fuerte fatiga, pérdida de apetito. La piel se le volvió gris. Respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo. Tuvo tos, que parecía no terminar”, escribió.