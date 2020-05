Lanzan polémica campaña para quedarse en casa: si sales matas, si sales mueres

CDMX.- Una polémica campaña de frases que aluden a la muerte fue lanzada en la Ciudad de México para pedir a la gente no salir de casa.

La campaña la creó AVE, una asociación de empresas de comunicación comerciales e institucional del país con el apoyo de 20 creativos del País.

Según TelevisaNews, los mensajes fueron planeados para verse en las calles, en zonas de alto tráfico, zonas peligrosas y en lugares donde la gente no se queda en casa.

Los mensajes

Ojalá no me leas. Ojalá no te mueras.

Si sales matas, si sales mueres.

Si saliste sólo a visitar a la familia: despídete.

Si me lees, quizá te mueras, quizá mates a alguien.

Salva tantas vidas como un doctor sin salir de casa.

Si sales y te enfermas no te quejes. De hecho, no podrás.

Si estás leyendo esto, nuestro pésame.

A este póster le importa más tu familia que a ti.

No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd.

La muerte por coronavirus es una muerte cruel, lenta. Es morirte ahogado.

Según Infobae, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió retirar este tipo de campaña y confiar en la gente para seguir las recomendaciones.

Otro polémico mensaje es el dirigado al 10 de Mayo.

"Este 10 de Mayo no chingues a tu madre, no la expongas, cuídala y no vayas a visitarla. No salgas".

HLL