CDMX.- Durante su conferencia de prensa diaria para informar sobre el avance del Covid-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que un integrante del equipo de comunicación de la Secretaría de Salud que estuvo presente en uno de los informes diarios fue confirmado como un caso positivo de coronavirus.

Agregó que esta persona asistió a la conferencia el lunes y días después desarrolló síntomas moderados de Covid-19, por lo que fue hospitalizado un par de días.

Tras confirmarse este contagio, se realizó un estudio epidemiológico para conocer las personas con las que tuvo contacto esta persona, que podrían estar en riesgo de contagiarse también.

De las 28 personas asistentes a la conferencia de este lunes, 11 tuvieron contacto directo con la persona contagiada, por lo que se les solicitó que se mantengan en aislamiento e informen si llegan a presentar algún síntoma.

Descarta López-Gatell realizarse pruebas

Además, se tiene contemplado un caso sospechoso de contagio entre estos contactos, que se mantiene en observación.

Recordó que el período de incubación del coronavirus es de 7 días, por lo que quienes no presenten síntomas este lunes tienen poca probabilidad de haberse contagiado, pero aún así es importante mantener el aislamiento por 14 días para estar seguros.

A pregunta directa, López-Gatell enfatizó que él mismo no es considerado contacto ya que no tuvo proximidad con esta persona y descartó realizarse una prueba, ya que al no presentar síntomas lo más probable es que dicha prueba salga negativa.