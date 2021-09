Estados Unidos.- Pacientes que se han recuperado del COVID podrían tener ‘Long COVID’, sin embargo, ¿qué causa este padecimiento?

La respuesta a esta pregunta está siendo investigada por especialistas de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas, quienes recientemente publicaron un estudio en The Public Library of Science ONE.

¿Qué es el ‘Long COVID’?

‘Long COVID’ o ‘COVID largo’ es un padecimiento que afecta a las personas que se contagiaron de COVID y de todas sus variantes como la Delta, Beta o Alpha.

Los pacientes que lo padecen pueden desarrollar alguna discapacidad o disminución de la calidad de vida.

Los síntomas más frecuentes de este padecimiento son problemas gastrointestinales, visión borrosa, insomnio, dolor en el pecho y en las articulaciones, dolores de cabeza y dificultad para respirar.

Científicos identifican una posible causa de 'Long COVID'

Según revelaron los especialistas que realizaron el estudio una causa posible es el desarrollo de un anticuerpo semanas después de contagiarse de COVID.

Todo lo que hemos encontrado es consistente con este anticuerpo como instigador de Long COVID, por lo que es un desarrollo emocionante que merece un estudio más a fondo", expresó el Dr. John Arthur, profesor y jefe de la División de Nefrología del UAMS College.

El estudio detalló que el anticuerpo desarrollado crea problemas en el sistema inmunológico al atacar la enzima convertidora de angiotensina 2.

Si mostramos que toda la hipótesis es correcta, que esta interferencia de ACE2 realmente causa un COVID prolongado, entonces abre muchos tratamientos potenciales… Si nuestros próximos pasos confirman que este anticuerpo es la causa de los síntomas de Long COVID, hay medicamentos que deberían funcionar para tratarlos. Si llegamos a esa fase de investigación, el siguiente paso sería probar estos medicamentos y, con suerte, aliviar a las personas de los síntomas que tienen”, expresó el especialista.

