Ciudad de México.- Según un nuevo estudio publicado en la revista de salud The Annals of Clinical and Translational Neurology, al menos un 85 de personas recuperadas de Covid-19 padecen ahora 'LongCOVID'.

¿Qué es 'LongCOVID'?

Investigadores de la Asociación de Alzheimer en Chicago, Estados Unidos (EU), junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) crearon un consorcio internacional, en el que participan más de 30 países, para estudiar las consecuencias de la enfermedad en el sistema nervioso central, a corto y largo plazo.

Según los investigadores de este trabajo, cuando la pandemia llegué a su final, una de cada 200 personas habrá padecido la enfermedad del Covid-19 en todo el mundo, de las cuales la mayoría sobrevivirá.

Sin embargo, un gran número de recuperados padecerá las secuelas de la infección y algunos de estos efectos secundarios podrían convertirse en crónicos.

Los estudiosos del Covid-19 denominan a este fenómeno como ‘LongCovid’, capaz de desarrollar una discapacidad o la disminución de la calidad de vida del sobreviviente a la enfermedad. Además, aseguraron que afectará desmedidamente a los grupos más vulnerables de la población, intensificando las desigualdades a nivel social.

Síntomas:

Tener tinnitus (zumbido en los oídos) Problemas gastrointestinales Visión borrosa Variación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial Insomnio Dolor en el pecho Dolor en las articulaciones Dificultad para respirar Sufrir depresión o ansiedad recientemente. Puede tener mareos Trastorno del olfato Dolor muscular Trastorno del gusto Entumecimiento u hormigueo en varias partes del cuerpo. Dolor de cabeza Disfunción cognitiva Puede tener fatiga

Mujer toma más de 189 pastillas para superar el 'LongCOVID'

Una mujer lleva más de 300 días de haber superado al Covid-19, sin embargo, aún presenta síntomas y ahora toma más de 189 pastillas para superarlo debido al 'LongCOVID'.

Se trata de la maestra de preescolar Amy Watson, quien reside en la ciudad de Portland, en Oregon, Estados Unidos.



Mediante una entrevista para el medio local Fox News, Amy detalló que dio positivo a Covid-19 el pasado mes de abril de 2020, ya para el mes de junio, ella podría decir que superó al virus, sin embargo, sus síntomas dicen lo contrario.

Algunos de los síntomas que aún no han desaparecido son la fiebre constante, sensación de ardor en la piel y fatiga severa.

Uno de los ‘regalos inesperados’ que me ha traído COVID son un montón de síntomas gastrointestinales no voy a entrar en eso, pero tengo algunos procedimientos programados en un futuro cercano para tratar de solucionar eso… Algunas cosas han mejorado, algunas cosas han empeorado", comentó.

FRG