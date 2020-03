Mantienen abierta frontera entre México y Estados Unidos

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue no cerrar totalmente la frontera y no establecer aranceles a las mercancías ante la pandemia por el coronavirus, para no afectar a ambas naciones.

Hasta ahora no hay eso, acabo de hablar con él (Trump) hace relativamente poco y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas.

Añadió que cada vez están más integradas las economías de Estados Unidos y México.

Un cierre de frontera no solo nos afecta a nosotros, no conviene a ninguna de las naciones", señaló en conferencia matutina.

Durante todo abril

Ayer, el Mandatario Donald Trump afirmó que las restricciones en las fronteras con México y Canadá podrían mantenerse hasta el 30 de abril, fecha a la que serán extendidos los nuevos lineamientos -que serán anunciados hoy- del Gobierno de EU contra la pandemia.

Se quedarán, se quedarán y podemos añadir unas más, incluso endurecerlas un poco.

JPRA