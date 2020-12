María murió por Covid y hasta 2 días después el IMSS informó a su familia

Doña María, una mujer de 85 años, murió por coronavirus en la Clínica No. 196 del IMSS y hasta dos días después se le notificó a su familia sobre su fallecimiento.

La familia de Doña María busca interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Los afectados compartieron su historia para exigir mejor atención al IMSS.

CDMX.- La familia de doña María vivió un calvario debido a la falta de respuestas de doctores y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pues dos días después de que la mujer murió le notificaron su fallecimiento y ahora buscan interponer una denuncia.

El portal A Fondo EdoMex compartió la indignante historia por la que pasó la familia mexiquense.

De acuerdo con el medio, la tarde del viernes 18 Érika llevó a su abuelita María al área de Urgencias de la Clínica No.196 del IMSS, pues presentaba síntomas graves de coronavirus. Le informaron que tenía un cuadro grave de anemia y que el nivel de oxigenación de su familiar era de 89%.

Por la mañana, acudió al área de Trabajo Social para llenar los papeles del ingreso de su abuelita, apenas una hora y media después le informaron que doña María tenía síntomas graves pero estable por lo que esa misma tarde le realizarían una transfusión de sangre.

Un doctor le pidió solicitó donadores para la paciente y le señaló que los avances del salud de su familiar serían vía telefónica o por correo electrónico, pues para evitar contagiarse de COVID-19 debía retirarse del hospital.

El doctor me instruyó que el sábado llevara donadores y me pidió que me retirara por los protocolos derivado de la pandemia y que la información sería a través de vía telefónica o por correo electrónico”, compartió Érika.

Nunca recibió información

Pasaron las horas y Érika seguía sin recibir alguna notificación del estado de salud de su abuelita, ni por teléfono ni por correo electrónico.

Ante la preocupación, la mujer decidió ir el domingo por la mañana al hospital del IMSS, donde la hicieron vivir un calvario, nadie le daba respuestas ni tampoco sabían quién podía proporcionarle la información.

Me traían de un lugar para otro, de arriba para abajo porque no me daban respuesta nadie tenía informes de mi abuela porque estaba perdida”, dijo.

Incluso, un vigilante muy amablemente la ayudó a buscar en la lista de pacientes con coronavirus pero doña María ni siquiera aparecía; personal del hospital le dijo que posiblemente la habían trasladado a una clínica en Tlalnepantla porque habían estado transfiriendo pacientes.

Me dijeron que a lo mejor había sido trasladada a Tlalnepantla, porque así estaban procediendo y después avisaban a los familiares porque nadie sabía dónde estaba y no tenían información de mi abuela”, compartió Erika.

Hasta que exigió respuestas le notificaron el fallecimiento

En el hospital le dijeron que preguntara por su familiar a la doctora Carmen Luna, encargada de la guardia de la clínica, pero en un principio no fue de mucha ayuda y no fue sino hasta que Érika le exigió respuestas la fuerza que le dieron la lamentable noticia.

"La doctora entró a su oficina hacer una llamada con el argumento de localizar a mi abuelita a la que no encontraban y al oír otro tono de voz me atreví y le abrí la puerta y les pregunté a ella y a tres personas que se encontraban ahí que si mi abuela había fallecido, que me dijeran y lo negaron solo dijeron permítame tantito la estamos localizado”, dijo que media hora después la doctora le informó que doña María había muerto el viernes a alrededor de la 1:30 de la tarde.

Consternada y molesta porque cuando ella pensaba que su abuelita estaba recibiendo una transfusión de sangre, en realidad ya había muerto, pidió a los doctores que le mostraran el cadáver.

Detalló que había mucha desinformación dentro del hospital, que en el expediente de su abuelita no había información sobre la causa de muerte ni los medicamentos que le habían suministrado.

El expediente no tenía ninguna información sobre su enfermedad, ni si tenía calentura; es decir, existe una negligencia porque se olvidaron de llenar los datos importantes, lo extraño es que tenía una leyenda donde decía que la pasarían a piso”, dijo.

Érika decidió compartir su historia para exigir a las autoridades del IMSS mayor organización y mejor respuesta para los familiares de pacientes, asimismo comentó que interpondrá una denuncia ante las autoridades correspondientes.