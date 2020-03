Me encomiendo a sus oraciones: Jolette da positivo a coronavirus

México.- La polémica exacadémica y conductora, Jolette Navarrete, anunció que dio positivo al coronavirus. En entrevista comentó que hace dos semanas empezó a tener síntomas que la alertaron.

El problema fue que no presentaba fiebre. No salí de viaje, fui con una doctora otorrino que me dijo que necesitaba la prueba porque no tenía fiebre y por eso seguí dos semanas así, me dio un tratamiento contra la influenza pero no me hizo absolutamente nada, tenía tos, congestión nasal seca, dolor muy fuerte de cabeza, de ojos y cansancio, cierta diarrea, menos fiebre”, explicó.