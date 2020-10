Médicos advierten que Covid-19 podría causar infertilidad masculina

Covid-19 está dañando el esperma de los pacientes.

Según especialistas, podría causar infertilidad masculina.

Realizaron pruebas para pacientes graves de Covid-19 en donde no fue positivo el diagnóstico

Israel.- Según un estudio realizado por especialistas del Centro Médico Sheba, el coronavirus (Covid-19) está dañando el esperma de los pacientes, incluso semanas después de su recuperación.

Mediante una entrevista para el medio The Times of Israel, el profesor Dan Aderka del Centro Médico Sheba, informó que se realizaron algunas pruebas para pacientes graves de Covid-19 en donde no fue positivo el diagnóstico sobre la fertilidad masculina.

Los hombres que tenían la enfermedad leve tenían una calidad de esperma generalmente normal.Pero quienes tenían la enfermedad en forma moderada o grave a menudo no la tenían, incluso después de la recuperación. Estos hombres tuvieron una reducción de alrededor del 50% en promedio del número de espermatozoides por mililitro, el volumen total de eyaculación y la motilidad de los espermatozoides", explicó.

Aderka, profesor de la Universidad de Tel Aviv, comentó que le preocupa que una minoría de hombres que se contagiaron puedan enfrentar problemas de fertilidad o incluso "esterilidad permanente".

Todavía no sabemos si estos efectos son reversibles, pero sí sabemos que otras enfermedades de la familia de los coronavirus, como las paperas y el SARS, han dejado un efecto a largo plazo en la fertilidad de los pacientes masculinos. Para el 20% de los pacientes varones adultos con paperas, hay esterilidad, pérdida total de fertilidad, por lo que sabemos que los virus pueden tener tal impacto", comentó.

FRG