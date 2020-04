Médicos del IMSS en Monclova exigen equipo contra Covid-19 

Saltillo.- Hartos de que los ignoren, de trabajar sin protección, con miedo y riesgo constante de infectarse de Coronavirus, médicos y enfermeras del Hospital General de Zona #7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, protestaron frente al nosocomio donde se registra el brote del Covid-19.

Exigieron que les practiquen las pruebas de inmediato para detectar a quienes se hayan contagiado del virus, que les doten de equipo y materiales para atender pacientes con coronavirus sin peligro de contaminarse y poner en peligro su vida y la de sus familias.

Dijeron que ellos compran sus cubrebocas, que les cuestan 150 pesos cada uno porque los desechables no les sirven, también adquieren guantes porque no les dan lo que necesitan.

Reclamaron que directivos del IMSS no mientan más, que digan la verdad porque hay tres doctores en Terapia Intensiva con Covid-19, (de 21 que están contagiados).

Al inicio de la manifestación con una salva de aplausos rindieron homenaje al doctor Gualberto Reyes de la Cruz, especialista en Urgencias Médicas, de 45 años de edad, quien murió el martes por la noche víctima del Coronavirus.

También en el Hospital del ISSSTE en Saltillo, doctores y enfermeras se manifestaron por la falta de respaldo, se quejaron porque los dejaron solos y no tienen ningún equipo de protección.

Dijeron que no hay donde atender a los pacientes con el virus y pretenden internarlos en un área que está inhabilitada desde hace como10 años que se construyó el hospital.

En Saltillo son 12, uno internado y dos niños. Además en Piedras Negras se registraron los dos primeros contagios uno de los pacientes está en un hospital.

En la sesión virtual del Congreso del Estado, la diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), urgió al gobierno de la República a dotar a profesionales de la salud de lo que requieren para que puedan trabajar con seguridad.

Consideró que al menos 400 mil médicos, doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, del sector salud, además de personal de distintas áreas de las instituciones hospitalarias en todo el país están en peligro inminente de contagiarse.