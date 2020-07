Muere papá por Covid-19, pero antes contagia a 11 integrantes de toda su familia

CDMX.- Tras fallecer el papá a causa del Covid-19, los síntomas en la familia Núñez comenzaron a hacerse presentes, por lo que la semana pasada una brigada llegó a su casa, en la Alcaldía de Venustiano Carranza, para aplicar pruebas a 11 de sus integrantes.

A finales de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México apostó por la detección temprana de casos y la aplicación del doble de pruebas, una estrategia en campo más proactiva para la demarcación con más casos activos del País.

Locatel tiene una plantilla de 400 operadores, la mitad está dedicada a tamizajes y rastreos. La estafeta la pasan a las cuadrillas que acuden a las viviendas cuando hay alta posibilidad de contagio.

Debido a que la casa de la familia Núñez se ubica en medio de una zona de rastros, en la colonia 20 de Noviembre, en la calle transitan diableros cargados con vísceras y, a unos metros, sobre Canal del Norte, las bodegas ofertan cabezas y patas de res.

Los Núñez no son comerciantes. Es más, de los 19 integrantes, 11 adultos y ocho niños, sólo dos personas salían a realizar las compras desde el inicio de la contingencia.

A principios de junio, Ana María Núñez, de 64 años, y su esposo, Héctor Cruz, de 66, fueron los primeros en tener los síntomas de Covid-19.

Ese día habían dicho que había uno en la calle que traía el coronavirus, tosía y andaba en la calle. Entonces ese día yo salí y dije ‘¡no, Dios mío, ojalá aquí no se venga ese virus!”.

Yo ese día empecé con una tos, gripa y me empezó a doler los ojos. No tuve la precaución de, aquí adentro, ponerme el cubrebocas; aquí mi esposo se contagió. De otra manera ¿cómo?”, relata Ana María.

Los días siguientes ambos tuvieron vómito y sofocación. Acudieron a un médico particular pero, mientras Ana María mostró una mejoría, su esposo perdió fuerzas hasta no poder levantarse.

El 16 de junio, la familia llamó al 911 y una ambulancia trasladó a Héctor al Hospital Balbuena, donde falleció la madrugada del 23 de junio.

Y la verdad yo sí le dije a mi esposo que no íbamos a ir. Él estaba alto, medía 1.82, y ya no podía porque no tenía yo fuerza”, cuenta Ana María, con la voz quebrada.