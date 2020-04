Niega IMSS que casos de coronavirus estén desbordados en BC

CDMX.- El director del IMSS, Zoé Robledo, rechazó que esté desbordada la atención médica en los hospitales de Baja California y que falte equipo para los doctores como señaló el gobernador de ese estado Jaime Bonilla (Morena).

No, no, desbordados no, ¿qué sería un desbordamiento?, que en el hospital número 20 hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles. Estaría de acuerdo conmigo que ese sería un rebase de las capacidades, eso no ha ocurrido y lo que tenemos que hacer es intentar que eso no ocurra", refirió en entrevista.