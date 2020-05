No ve López-Gatell peligro en niños y pueden acompañar a mamás al súper

CDMX.- Para el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, los menores sí podrían acompañar a sus madres a las compras en el supermercado debido a que no son una población de alto riesgo al Coronavirus.

En respuesta a una pregunta de una mamá de Hermosillo, Sonora, López-Gatell respondió que la medida de restringir la entrada a una persona en varios establecimientos se debe más a una medida colectiva, comunitaria, para tener menos personas adentro y evitar posibles contagios.

Sin embargo, dijo que algunos establecimientos se lo toman con tal rigor que muchas veces madres y padres no pueden entrar con sus hijos, lo que complica la situación de ellos porque no pueden dejarlos con familiares o con alguien.

En términos de riesgo dijo que afortunadamente los niños menores de 20 años no son una población de alto riesgo al coronavirus.

Al inicio de la epidemia lo considerábamos de alto riesgo porque no había suficiente conocimiento sobre comportamiento de Covid y lo tomábamos por analogía con la influenza, pero hoy sí sabemos que las personas menores de 20 años que no tengan enfermedades crónicas no son poblaciones de riesgo", señaló.