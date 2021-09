En Pakistán, quienes no se vacunen contra el COVID no trabajarán de forma presencial

La situación en Pakistán no es nada fácil, pues en los últimas semanas los contagios de coronavirus han ido a la alza y ante ello las autoridades han determinado que quienes no reciban la vacuna contra el COVID no podrán trabajar de forma presencial.

En un mensaje emitido por televisión, el ministro de Planificación del país, Asad Umar señaló que los no vacunados tampoco podrán entrar a centros comerciales, utilizar el transporte público o viajar en avión después del 30 de septiembre.

Umar pidió además que se respete la distancia social en declaraciones que se produjeron horas después de que Pakistán reportó una disminución constante en su cifra de contagios.

Alrededor del 52% de la población adulta de la capital, Islamabad, está vacunada, añadió Umar, apuntado que otras ciudades deberían tratar de vacunar a al menos el 40% de sus residentes lo antes posible para evitar confinamientos y restricciones relacionadas con el coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia el año pasado, Pakistán ha reportado 1,2 millones de casos de COVID-19 y cerca de 27.000 decesos.

Y en Holanda ya analizan una tercera dosis

El organismo de asesoría médica del gobierno holandés dijo el martes que las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID deben darse “con alta prioridad” a las personas cuyo sistema inmunitario está gravemente comprometido.

El Consejo de Salud de Holanda también dijo en su documento al gobierno que en la actualidad no es necesario dar dosis de refuerzo a la población en general, pero que se deben hacer preparativos para darlas si resulta claro que la eficacia de la vacuna para prevenir una enfermedad grave empieza a disminuir.

“Si bien la protección de algunas vacunas contra el contagio del COVID ha disminuido parcialmente con el tiempo, no ha sucedido lo mismo con la protección contra la enfermedad grave”, dice el documento.

Por lo tanto, en la actualidad casi no hay motivo para mejorar la protección contra la enfermedad grave y la muerte con un refuerzo”, añadió.

El gobierno generalmente sigue los consejos del organismo asesor al tomar decisiones relacionadas con el coronavirus.

El 62% de la población holandesa de 17,5 millones está plenamente vacunada, lo que equivale al 77% de los adultos.

El primer ministro interino Mark Rutte ha convocado a una conferencia de prensa en las próximas horas para anunciar nuevas mitigaciones en las medidas de cuarentena.

Según la prensa holandesa, se espera que anuncie los “pases corona” —prueba de que una persona está vacunada, se ha recuperado de COVID o ha dado negativo en una prueba reciente— para poder entrar a bares, restaurantes, cines, museos y otros locales. Además eliminará el requisito del distanciamiento social en esos locales.

