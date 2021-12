Suiza.- La realidad superó a la ficción: un grupo de científicos han desarrollado un implante de chip que alberga el pasaporte COVID.

Muchas personas temen que las vacunas contengan chips de geolocalización, rumor que es científicamente imposible de acuerdo a la OMS y la FDA, sin embargo, ante esta idea, una firma sueca ha desarrollado un chip que puede ser implantado en la piel y que servirá como un pasaporte.

De acuerdo a la compañía Dsruptive Subdermals, el implante mide 2 milímetros por 16 mm y se inserta debajo de la piel.

Su funcionalidad es clara: contiene un código escaneable que contiene datos de salud del usuario.

En una muestra para medios de comunicación, la compañía realizó una prueba en la que el chip es posible escanarse desde un teléfono y muestra los detalles del certificado COVID que brinda la UE.

“Tengo un implante de chip en mi brazo, y he programado el chip para que tenga mi pasaporte COVID en el chip, y la razón es que siempre quiero tenerlo accesible”, expresó a la agencia AFP el director de la compañía, Hannes Sjoblad.

Sjoblad destacó que estos implantes no son dispositivos de rastreo y que solo responden al escaneado, por lo que serán muy útiles cuando el usuario quiera acudir a un restaurante, ir al cine o incluso viajar.

Esto significa que siempre es accesible para mí o para cualquier otra persona que quiera leerme. Por ejemplo, si voy al cine o un centro comercial, la gente podrá comprobar mi estado, incluso si no tengo mi teléfono. No necesitan batería. No pueden transmitir una señal por sí mismos. Por lo tanto, son básicamente pasivos. Nunca pueden decir tu ubicación”, detalló Sjoblad.