Israel.- La pastilla COVID llamada ‘Oravax’, ya está lista para iniciar los ensayos clínicos con el protocolo de estudio aprobado por la Junta de Revisión Institucional (IRB) en el Hospital Ichilov en Israel.

‘Oravax’ es una vacuna oral que podría sustituir a las vacunas contra Covid-19 y fue desarrollada por Oramed Pharmaceuticals.

La vacuna oral desarrollada en Israel, mostró en el mes de marzo resultados positivos en pruebas en cerdos, pues les generó anticuerpos.

La pastilla COVID no necesita ser almacenada a bajas temperaturas

Además, según detallaron los especialistas al medio local The Times Of Israel, esta píldora será adecuada como una vacuna inicial y no será necesario almacenarla a bajas temperaturas como el resto de las inyecciones.

Nuestra vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro de congelación, a diferencia de otras vacunas contra coronavirus, podría significar toda la diferencia entre que un país pueda salir de la pandemia o no”, detalló Oramed Pharmaceuticals.

La revista Forbes destacó que también se realizarán ensayos preclínicos de esta pastilla contra variantes de Covid-19 como Delta y Beta.

