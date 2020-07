Poco útil, buscar culpables.- dice López-Gatell ante crisis por Coronavirus

El funcionario dijo que no se trata de entrar en confrontaciones

El viernes culpó a los estados de no obedecer las medidas de prevención

CDMX.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que buscar culpables por la epidemia de Covid-19 es poco útil.

"Con frecuencia en las sociedades, no es exclusivo de México, se buscan culpables, se busca alguien a quién señalar, se buscan responsables, en una suerte de interpretación que es poco productiva, poco útil", señaló en conferencia de prensa.

"Las lecciones útiles no tienen que ver con culpar a una persona, identificada por nombre o apellido".

El funcionario federal aseveró que no se trata de generar una confrontación, aunque respeta las expresiones.

"No se trata de entrar a un reduccionismo acaso simplista de que esta persona es culpable y generar confrontaciones", señaló.

Durante la conferencia de ayer, el funcionario afirmó que las medidas de prevención dependen de autoridades locales y estatales, pero, reprochó, en algunos casos no hay coordinación, no se toman las medidas dictadas por el semáforo epidemiológico o no se vigila su correcta aplicación

Hoy, López-Gatell llamó a la corresponsabilidad entre los Gobiernos y ciudadanos para combatir la enfermedad.

Asimismo, felicitó la acción de todas las autoridades sanitarias del País.

Aseveró que el mensaje de ayer fue para que las personas no vean a su Gobierno como el responsable único.

"Sino que cada uno tome cartas en el asunto porque esto va para un tiempo largo, si tenemos un repunte en la temporada de influenza y si llega seguiremos hasta abril".

"De nada sirve pensar en que las acciones de prevención sólo deben venir por instrucciones del Gobierno".

HLL