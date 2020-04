Por temor a coronavirus, atacan con cloro a practicante del IMSS

Reynosa.- Mientras realizaba algunas compras en un centro comercial, Luis Gerardo Ramos, practicante profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue rociado con cloro por una mujer que lo culpa de la propagación del Coronavirus en esta frontera.

Luis Gerardo hizo pública en redes sociales la sorpresa que le causó el que la mujer le gritara que el personal de salud está infectando a Reynosa con Covid-19.

Llegué a la tienda con mi cubrebocas y uniforme. La señora gritaba que nosotros somos lo culpables de todo lo que está pasando. Yo no soy culpable de que no se quieran cuidar y no lleven a cabo las indicaciones que nos siguen dando de quedarse en sus casas", precisó.