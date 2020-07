Primera vacuna contra el Coronavirus estimula el sistema inmunitario

Estados Unidos.- La primera vacuna contra el COVID-19 probada en Estados Unidos estimuló el sistema inmunitario de los voluntarios justo como los científicos habían esperado, reportaron investigadores el martes, y la vacuna se encamina a comenzar las pruebas finales.

No importa cómo lo veas, estas son buenas noticias”, dijo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, a The Associated Press.