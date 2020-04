¿Qué tratamientos se evalúan contra el coronavirus?

CDMX.- La Secretaría de Salud informó que actualmente no hay tratamiento, medicamento o vacuna contra el coronavirus, pero hay varias sustancias que se están evaluando.

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer los ocho posibles tratamientos, aunque hay varios más en estudio.

Sustancia

Liponavir-Ritonavir

Mecanismo de acción

Inhibidor de la proteasa combinado

Remdesivir

Interfiere en lo polimerización del RNA viral

Hidroxicloroquina

Posee efecto inmunosupresor

Cloroquina

Efecto inmunosupresor e inhibidor del SARS-CoV-2 in vitro

Tocilizumab, Sarilimunmab

Inhibidor del receptor de interleucina (IL) -6

INF-beta

Inhibe la activación de células T in vitro e in vivo, reduce efectivamente el MERS-CoV in vitro.

Azitromicina e Hidroxicloroquina

Un estudio sugirió que el uso de azitromicina e hidroxicloroquina se asoció con una resolución más rápida de detección de virus

Plasma convaleciente

Plasma sanguíneo con anticuerpos de quienes ya se han recuperado de la enfermedad

Sin embargo, el funcionario federal aclaró que actualmente no hay tratamiento o vacuna contra el coronavirus, por lo que estos tratamientos en estudio aún no se pueden promover o desincentivar su uso.

HLL