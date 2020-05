Rechaza AMLO propuesta del CCE sobre deuda pública para enfrentar crisis económica

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de adquirir deuda pública para enfrentar la crisis económica y advirtió que ningún grupo puede imponer su política.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no puede ningún grupo imponer su política, eso corresponde al Estado, al gobierno federal.

Con todo respeto nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no habrá rescates para potentados, si hay una quiebra para una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar, otorgando privilegios para nadie", indicó.

El presidente López Obrador aseguró que es una inmoralidad usar al Estado para rescatar a empresas o instituciones financieras, porque se quiebra.

Si se trata de rescate hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan, no pensar en lo que sucedió con el Fobaproa de bancos quebrados banqueros ricos; no socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, como se van a convertir en deuda pública las deudas privadas, no coincidimos en eso, no de ahora desde siempre", señaló.