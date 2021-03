Cofepris autoriza uso de emergencia del Remdisivir contra el COVID-19

Ciudad de México.- El Remdisivir fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como medicamento de emergencia contra el COVID-19.

Este viernes a través de sus redes sociales la Cofepris emitió un comunicado en el cual informó sobre la autorización del medicamento, cuyo uso ha causado polémica internacionalmente desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

La dependencia federal informó que la Comisión de Autorización Sanitaria realizó una evaluación a los componentes del medicamento y concluyó que el Remdisivir es autorizado para el uso de emergencia en pacientes con COVID-19.

Remdisivir como tratamiento contra COVID-19 será utilizado solo en hospitales

El uso de este medicamento contra el coronavirus deberá ser usado exclusivamente en hospitales y clínicas de alta especialidad en casos tempranos de COVID-19.

"La COFEPRIS acotó la indicación terapéutica para evitar un mal uso del medicamento, incluyendo especificaciones para su prescripción médica. Señaló su uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de la COVID-19”, informó.

Asimismo, la Cofepris recomendó vigilar constantemente la salud integral de los pacientes en quienes se use el Remdisivir.

También recordó a la población que en caso de presentar algún síntoma relacionado con el COVID-19 es importante acudir con un doctor y no automedicarse.

¿Cuál es la efectividad del Remdisivir contra el COVID?

En junio del 2020 la Agencia Europea de Medicina (EMA) autorizó el uso del Remdisivir como tratamiento contra el COVID-19 en la Unión Europea, pero solo para pacientes mayores de 12 años que requieren oxígeno suplementario.

Según un comunicado en el sitio web de la EMA el instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos realizó un estudio para evaluar la efectividad del Remdisivir y encontraron una mejoría en 11 días en pacientes con coronavirus hospitalizados.

“El estudio NIAID-ACTT-1 evaluó la efectividad de un curso planificado de Remdesivir de 10 días en más de 1,000 pacientes hospitalizados con COVID-19. Remdesivir se comparó con un placebo (un tratamiento ficticio) y la principal medida de eficacia fue el tiempo de recuperación de los pacientes (definido como que ya no están hospitalizados y / o requieren oxígeno en el hogar o están hospitalizados pero no requieren oxígeno suplementario y ya no requieren atención médica continua).

En general, el estudio mostró que los pacientes tratados con remdesivir se recuperaron después de aproximadamente 11 días, en comparación con los 15 días de los pacientes que recibieron placebo”, señala el informe.

No obstante, de acuerdo con el estudio este efecto no se observó en pacientes con cuadros leves o moderados de COVID, para este grupo el tiempo de recuperación fue de 5 días, tanto para quienes recibieron Remdisivir como para aquellos que recibieron placebo.