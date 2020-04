Se apaga su buen humor, coronavirus cobra la vida de comediante

Estados Unidos.- El famoso comediante, Eddie Large, murió a los 79 años de edad a causa del coronavirus, con lo que deja devastados a su esposa e hijo, quienes no pudieron acompañarlo ni despedirse de él debido a la prohibición de visitas para evitar contagios de Covid-19.

Edward Hugh McGinnis fue lanzado a la fama con Syd Little tenía una trayectoria de más de 50 años, con diversos programas de comedia como Large and Little y la serie mencionada que duró al aire cinco décadas después de ganar el Opportunity Knocks en 1971.

Al comediante le sobreviven su esposa Paty y su hijo Ryan, quienes lamentan su muerte, especialmente porque no pudieron verlo en sus últimos momentos o sostener su mano.

Había estado enfermo por un tiempo, pero cuando sucede, te golpea. Estuvimos juntos 60 años. No era como tener una pareja. Éramos amigos", expresó Paty.

En el comunicado, su hijo Ryan confesó que su padre padecía del corazón, por lo que debieron realizarle un trasplante hace 17 años, y asegura que eso fue lo que le impidió superar esta lucha.

Su corazón no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra el coronavirus. Le hicieron un trasplante de corazón en 2003", informó Ryan.

El representante de Eddie señaló que la familia se encontraba ‘muy triste’ debido a que no pudieron estar junto a él la última semana debido al virus, pues como es protocolo se cancelan las visitas para prevenir los contagios.

Su familia estaba muy triste por no poder estar en la misma habitación que él, tocándolo, en la última semana debido al coronavirus. Solo podían hablar por teléfono, lo que obviamente era muy triste para ellos. Pero querían agradecer al NHS, que fue fantástico en todo momento", señaló el representante.

Con información de Daily Mail

MDHT