Senadores del PAN le exigen a AMLO la renuncia de Hugo López-Gatell

México.- La bancada del PAN en el Senado de la República exigió la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, por haber engañado al pueblo y al propio presidente Andrés López Obrador con sus cálculos sobre la pandemia del coronavirus (Covid-19).

La petición panista se da luego de la respuesta que el funcionario de la salud le dio el miércoles anterior a Alejandra Reynoso durante una reunión remota con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En el encuentro López-Gatell argumentó que la legisladora no era especialista en medicina, sino en comunicación y asuntos internacionales y, además mencionó que la atención era un elemento prioritario de la salud mental.

Con un cartel en la mano con la leyenda ‘Gatell renuncia’, la senadora Xóchitl Galvez consideró que el funcionario federal, vocero del tema del coronavirus, debe dejar su cargo por dignidad.

Yo sí quiero que renuncie, por supuesto, por dignidad debería de renunciar, si no acertó en las cifras de contagios, si no acertó en el pico de la pandemia, si no ha acertado prácticamente en nada, una persona con vergüenza se va... Creo que sí se debe de ir, pero bueno el Presidente no lo va a quitar... no está pudiendo con el paquete”, señaló.