Señala gobernador que los médicos 'caen como moscas'

Tijuana, Baja California.- La alerta por la falta de equipo para que personal médico del IMSS atienda los casos de Covid-19 en Tijuana subió de tono ayer e incluso confrontó a autoridades estatales y federales.

El Gobernador Jaime Bonilla acusó a la delegada del IMSS, Desirée Sagarnaga, de no hacer su trabajo ante la pandemia para proteger a los derechohabientes y al personal médico.

Los mismos médicos están cayendo como moscas porque no les dieron protección. El problema afectó a los bajacalifornianos porque hubo un descuido del IMSS en Baja California, que no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó.