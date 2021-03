Nuevo síntoma COVID: erecciones de más de 4 hora de duración, según estudio

México.- Una investigación científica ha descubierto un nuevo síntoma del coronavirus: se trata del priapismo, una afección que se produce cuando la sangre queda atrapada en el pene y cuyos síntomas son erecciones de más de cuatro horas de duración.

El estudio publicado en The American Journal of Emergency Medicine y Science señala que dicho síntoma no está relacionado con la estimulación sexual. Y explica que el cuerpo del pene es rígido, pero la punta del pene (glande) está blanda y se genera un dolor progresivo.

Hombre de 69 años con COVID muere tras sufrir erección de 3 horas

La publicación da cuenta de un caso particular donde un hombre de 69 años de edad falleció por una "rara" complicación de COVID-19 al tener una erección durante tres horas en Ohio, Estados Unidos.

Se aplicó una compresa de hielo en el pene del paciente para tratar de reducir la hinchazón, pero la rigidez persistió durante tres horas. Luego, los médicos tuvieron que drenar la sangre de su pene con una aguja. Si bien el priapismo no regresó, el paciente murió en la UCI cuando sus pulmones finalmente fallaron”, se lee en el artículo.

Tipos de priapismo

El medio BBC informa que existen dos tipos de priapismo y que cada uno requiere de una intervención médica diferente.

El priapismo isquémico se debe atender rápidamente ya que el dolor progresivo como resultado de que la sangre pueda salir del pene. Es por eso que necesita una intervención médica inmediata en la que se suele hacer un drenaje de la sangre del pene hasta que termine la erección.

El priapismo no isquémico o "priapismo de alto flujo", no causa dolor y no representa un riesgo inmediato debido que a menudo desaparece sin tratamiento médico.

AGM.